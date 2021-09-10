Небензя: Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Афганистану, сказал, что решения о судьбе своей страны могут принимать только сами афганцы.

При этом российский дипломат отметил, что произошедшее в Афганистане после вывода американских войск «свидетельствует о том, что афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития».

«Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны. При этом эти решения должны приниматься на инклюзивной основе с учетом интересом всех слоев общества, всех его этнических групп, разумеется, при обеспечении прав женщин и соблюдении базовых прав человека», - сказал Василий Небензя.

Он также отметил, что сейчас, когда в Афганистане «формируются новые структуры власти», Россия рассчитывает на то, что «они будут инклюзивными и отражать интересы всего афганского народа, всех этнополитических сил», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель талибов («Талибан» – запрещенная в России террористическая организация) заявил, что инаугурация нового правительства Афганистана, сформированного радикальным движением, состоится 11 сентября 2021 года. На церемонию приглашены представители России, Китая, Катара, Пакистана, Турции и Ирана.

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