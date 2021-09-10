Небензя: Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от наркоугрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности в четверг, 9 сентября, напомнил, что Афганистан остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире: более двух третей афганских провинций производят наркотики.

Он отметил, что российская сторона «говорила об этом постоянно, нас не очень-то хотели слышать», а также выразил сожаление из-за «традиционно достаточно узкого» освещения этой темы в докладе генерального секретаря ООН.

Как указал Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, «усилий прежнего правительства было явно недостаточно для борьбы с этим злом», «более того – масштабы выращивания зелья выросли в разы».

«Рассчитываем, что новые власти сумеют, как они это заявили, решить эту проблему, избавив регион от исходящих с территории Афганистана наркоугроз», - добавил дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя сказал, что решения о судьбе своей страны могут принимать только сами афганцы. Он также отметил, что сейчас, когда в Афганистане «формируются новые структуры власти», Россия рассчитывает на то, что «они будут инклюзивными и отражать интересы всего афганского народа, всех этнополитических сил».