Госдепартамент: США обеспокоены «кризисом руководства» в украинском «Нафтогазе»

Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты очень обеспокоены «кризисом руководства» в компании «Нафтогаз Украины». Об этом заявил журналистам официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в «Нафтогазе», в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», - сказал он на брифинге в четверг, 9 сентября.

Глава пресс-службы госдепа отметил, что в Вашингтоне понимают усилия Киева в поиске решения, которое отвечало бы принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития, а также «обеспечит рациональное управление» украинской нефтегазовой компанией.

«Мы призываем к спешному продвижению вперед этих усилий», - заявил Прайс, добавив, что «нашему стратегическому партнеру Украине не нужны вопросы о ее приверженности» принципам корпоративного управления.

Он также отметил, что США «приветствуют активную вовлеченность правительства Украины с целью позитивного урегулирования этого вопроса», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, весной этого года был уволен экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а на его место назначен Юрий Витренко, который тогда исполнял обязанности министра энергетики страны. А в отношении Коболева завели уголовное производство о госизмене. Сотрудники украинской антикоррупционной прокуратуры сообщили, что подозревают руководство компании в хищении газа на сумму почти 730 миллионов гривен – примерно 26,3 миллиона рублей.