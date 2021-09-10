Последние новости на утро 10 сентября 2021: Путин объяснил высокие цены на газ в Европе политикой ЕК

«КП» – о последних новостях на утро 10 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 10 сентября 2021 года. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что рекордная стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии (ЕК). Он пояснил, что цена российского голубого топлива по долгосрочным контрактам привязана к нефти, поэтому ее колебания происходят «более мягко», чем на свободном рынке.

В четверг, 9 сентября, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты решали судьбу Союзного государства — либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. «Комсомолка» подробно рассказала об итогах встречи лидеров двух стран и о чем они договорились.

Сегодня с раннего утра в Москве проходит прощание с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. «КП» ведет прямую онлайн-трансляцию. Траурная церемония продлится до 8:30, а потом спецборт Ил-76 доставит тело Евгения Николаевича в Санкт-Петербург, где министра похоронят на Северном кладбище рядом с его бабушкой.

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Афганистану, сказал, что решения о судьбе своей страны могут принимать только сами афганцы. Он также напомнил, что Афганистан остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире: более двух третей афганских провинций производят наркотики, и выразил надежду на то, что новые власти сумеют решить эту проблему, избавив регион от наркоугрозы.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров этой ночью снова работали в открытом космосе. Они провели за бортом Международной космической станции (МКС) 7 часов 20 минут и выполнили все поставленные перед ними задачи.

Испанская полиция задержала в Мадриде бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, который находился в розыске с 2019 года. Национальная полиция Испании сообщила, что «скрывающийся от правосудия и разыскиваемый для экстрадиции в США» Карвахаль жил уединенно и всегда находился под защитой доверенных лиц.

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