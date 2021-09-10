Посол Латвии: страны Евросоюза "не хотят новых проблем" из-за Украины

Посол Латвии заявил, что страны Евросоюза "не хотят новых проблем" из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс сообщил, что страны Евросоюза "не хотят новых проблем" из-за Незалежной. Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Дипломат подчеркнул, что не хотел бы спекулировать сроками вступления Украины в ЕС, так как сейчас в Евросоюзе нет общего понимания европейских перспектив страны.

- И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза, — отметил Пойканс.

Он добавил, что страны, которые за вступление новых членов в ЕС, хотят видеть в нем государства, готовые к этому, так как "никто не хочет получать новые проблемы".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает получить от Евросоюза "бронированный жилет" от последствий реализации проекта "Северный поток – 2". В интервью телеканалу "Украина" он заявил, что Киев надеется на предоставление Брюсселем гарантий энергетической безопасности и тех объемов транзита российского газа, который необходим "для общества". Для Украины важно получить эти гарантии не только на словах, отметил президент республики.