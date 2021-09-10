Депутат Госдумы Вторыгина предложила изменить отопительные нормы после трагедии в Ногинске

В Государственной думе предложили изменить отопительные нормы после трагедии в Ногинске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы от "Единой России" Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением изменить отопительные нормы.

Как писал cайт kp.ru, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске на улице 28 июня в минувшую среду, 9 сентября. Пожара после взрыва не было, однако в результате происшествия произошло обрушение перекрытий и части внешней стены, а также были повреждены пять квартир. Жильцов дома временно разместят на базе отдыха "Боровое" в деревне Буньково. По последним данным, количество пострадавших в результате произошедшего достигло 22 человек, в их числе четыре ребенка.

Ссылаясь на информацию СМИ, Вторыгина сообщила, что причиной взрыва мог стать газ, который включили на ночь для обогрева квартиры.

- Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней, — цитирует текст обращения РИА Новости.