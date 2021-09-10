Фигурант "списка Титова" Михаил Кубасов вернулся в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов, который является участником "лондонского списка" бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, вернулся в Россию.

- К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Сегодня, 9 сентября, Михаил Кубасов благополучно прилетел в Москву, — цитирует сообщение пресс-службы Титова ТАСС.

До этого Титов сообщал, что Кубасов получил гарантии Генеральной прокуратуры и следствия о неприменении ареста после возвращения в Россию.

Уголовное дело в отношении Кубасова возбудили в марте 2018 года. Тогда же бизнесмен уехал в Испанию. С конца 2019 года он находился в Латвии, о чем докладывал следствию. В августе 2019 года Кубасову заочно предъявили обвинение по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

- По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-Строй Инвест" на 68 миллионов рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль", аффилированного с Кубасовым, — рассказали в пресс-службе Титова.