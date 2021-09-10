Максим Решетников сообщил, что Россия готова поставлять водород в Германию с последующим транзитов в другие страны Европы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников во время встречи с немецким послом в Москве Гезой Андреасом фон Гайром заявил, что Россия готова поставлять в ФРГ водород с последующим транзитом в другие страны Европы. Москва рассматривает Берлин как одного из самых перспективных партнеров, отметил министр.

- Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы, — цитирует слова министр пресс-служба ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что рекордная стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии. Российский лидер отметил, что сейчас на свободном рынке в Европе газ стоит 650 долларов за тысячу кубометров. При этом цена российского газа привязана к нефти, поэтому ее колебания происходят "более мягко", добавил глава государства.