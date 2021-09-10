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Здоровье10 сентября 2021 10:19

Психолог объяснила, в каких случаях стресс может быть полезен для организма

Иногда это состояние позволяет адаптироваться к окружающей среде
Елена АКИМОВА
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Психолог объяснила, в каких случаях стресс может быть полезен для организма

Психолог объяснила, в каких случаях стресс может быть полезен для организма

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Клинический и когнитивно-поведенческий психолог Татьяна Додонова объяснила, в каких случаях стресс может быть полезен для организма. Иногда это состояние помогает адаптироваться в новой среде.

Эксперт поясняет, что понятие «стресс» - это неспецифическая реакция организма на предъявляемые ему требования.

- Например, человек выходит на улицу и понимает, что замерз. Стоит на остановке, автобус не едет, его начинает трясти. Человек подпрыгивает, пританцовывает на месте, дрожит – это и есть адаптация организма к стрессу, - говорит врач.

Существует три этапа адаптации человека к стрессу.

Первый – тревога. Человек тревожится, когда же приедет автобус.

Второй – вырабатываемость. Человек понимает, что в таком состоянии продержится не более 15 минут.

Третий — истощение. Дрожь уже не спасает и человек начинает промерзать окончательно. Вот на этом этапе проявляется стресс и несет в себе вредные последствия.

- Получается, что первые два этапа стресса помогает адаптироваться к окружающей среде. В этом плюс стресса, но только до определенного момента. После он начинает вредить и могут возникнуть проблемы со здоровьем. Стресс – это своего рода сигнал о надвигающейся опасности, - подчеркнула эксперт в беседе с 5-tv.ru.