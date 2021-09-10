На Украины заявили о возможном повышении тарифов на газ после запуска "Северного потока — 2"

Депутат Верховной Рады заявил о возможном повышении тарифов на газ после запуска "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что украинцы могут столкнуться с повышением тарифов на газ после запуска трубопровода "Северный поток — 2".

- Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе. Если <...> не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно, — сказал парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Он добавил, что если объем упадет ниже 15 миллиардов кубометров в год, то в ГТС Украины топлива не будет.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины, однако этот вопрос должен решаться исключительно в коммерческой плоскости. Она подчеркнула, что газопровод "Северный поток – 2" – чисто экономический проект, который Россия не намерена использовать в качестве инструмента политического давления. Как отметила Захарова, в "Северный поток – 2" вложились крупнейшие европейские энергетические компании, а сам проект является "позитивным примером взаимовыгодного партнерства России и Европы".