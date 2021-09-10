Эксперты предупредили россиян о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки «Госуслуг»

В России появилась новая мошенническая схема Фото: Александр Подгорчук

В России выявлен новый способ мошенничества. Теперь преступники звонят россиянам от имени службы поддержки портала «Госуслуг» и пытаются узнать персональные данные граждан.

Представители компании DeviceLock рассказали, что мошенники сообщают россиянам, что их аккаунт нагосуслугах взломали, и предлагают восстановить пароль. Для этого преступники просят граждан назвать некоторые персональные данные, необходимые для входа в личный кабинет, пишет газета «Известия».

Отмечается, что в разговоре мошенники могут также пугать собеседников и сообщать, что из-за взлома на их имя уже взят кредит.

По словам гендиректора производителя DeviceLock DLP Юрия Томашко, в августе наблюдался значительный рост взломанных аккаунтов с портала в даркнете. Он объяснил, что чаще всего мошенники могут получить доступ к личным данным, если пользователь не включил двухфакторную авторизацию при входе, передает телеканал «360».

Новая схема пока не получила большого распространения, однако по мнению специалистов, представляет особую опасность из-за потенциально массовости и простоты реализации, сообщает «Свободная пресса».