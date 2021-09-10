Зеленский: между украинцами и россиянами — пропасть

Владимир Зеленский заявил, что между украинцами и россиянами — пропасть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас между украинцами и россиянами существует пропасть. Глава государства выразил мнение, что со временем отношения между двумя народами могут нормализоваться.

- Есть ощутимая вероятность войны с Россией. Если бы это произошло, это было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации. Между украинцами и россиянами сейчас пропасть, но со временем отношения могут нормализоваться, — заявил украинский лидер в ходе форума YES Brainstorming.

Ранее Владимир Зеленский ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и русские являются одним народом. По мнению президента Украины, это утверждение неверно, однако у народов много общего: соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Если бы украинцы и русские были одним народом, то в России бы использовались гривны, а над зданием Государственной думы развевался бы желто-голубой флаг, считает Зеленский.