Аудиосервис СберЗвук научился распознавать музыку

В сервисе СберЗвук появились новые опции

В аудиосервисе СберЗвук появились виртуальные ассистенты, которые обеспечат пользователям дополнительны возможности. Речь идет об интеграции программы с помощниками группы Салют.

Так, с 9 сентября в обновленном приложении появилась опция управления голосом, а поиск песен, исполнителей и подкастов стал еще проще. Более того, теперь пользователи могут попросить Салют рассказать им биографию музыканта или историю создания трека.

Еще одной удобной опцией стала функция распознавания музыки. Теперь приложение «слушает» звучащую мелодию и безошибочно называет композицию и исполнителя. При необходимости программа находит песню в коллекции и может добавить ее в плейлист.

В настоящее время обновленная версия доступна только владельцам Android-устройств. На платформе iOS она появится чуть позже. Напомним, что iPhone и iPad также могут узнавать музыку и включать ее в Apple Music.