Байден обязал госслужащих и работников компаний вакцинироваться от COVID-19

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно новым правилам, все федеральные служащие и их подрядчики, а также медицинские работники и сотрудники крупных компаний обязаны будут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По примерным подсчётам, указ коснется около 100 миллионов американских граждан. Сам глава Белого дома свое заявил, что пока все было сделано добровольно, поскольку население не поспешило на медицинские процедуры, и теперь вопрос будет решаться правовым путём.

«Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ стоил нам многого», - приводит CNN слова американского лидера.

Новые правила подразумевают, что прививки от коронавируса станут обязательными для сотрудников всех предприятий, как государственных, так и частных, где штат работников превышает 100 человек. За несоблюдение нового указа американские собираются устанавливать серьезные штрафы.

Напомним, накануне Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране.