Россияне стали реже считать развод трагедией

Россияне спокойнее стали относиться к разводам Фото: Shutterstock

За последние 10 лет россияне реже стали считать развод трагедией. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Так, в 2011 году расторжение брака трагедией считали почти пятая часть россиян (18%), а в 2021 году такого мнения придерживаются только 14% опрошенных.

Каждый второй опрошенный (53%) считает, что развод – это грустная, но порой необходимая мера. По их мнению, расставание предпочтительнее, чем брак, который психологически травмирует супругов или даже их детей, пишет RT.

Еще 16% опрошенных выразили уверенность, что в современном мире больше нет смысла сохранять семью, если муж и жена больше не любя друг друга.

При этом 14% россиян отметили недопустимость развода. Также уточняется, что настоящей трагедией развод считают те, кому разводиться не доводилось, а также те, у кого ест дети. Кроме того, такая точка зрения в большей степени свойственная мужчинам, чем женщинам.

Отмечается, что 80% россиян отметили, что в случае развода важно сохранить хорошие отношения с бывшим супругом. А вот 17% выступили против этого.

Среди тех, кто уже пережил развод, в необходимости сохранения хороших отношений убеждены 57%, тогда как среди неразводившихся — 63%, передает Москва 24.