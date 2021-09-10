Катафалк Aurus впервые использовали на церемонии прощания с Евгением Зиничевым

На церемонии прощания с главой МЧС впервые использовали новый Aurus "Лафет". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На церемонии прощания с главой МЧС впервые использовали новый Aurus "Лафет".

Aurus "Лафет" - катафалк, созданный на базе люксового Aurus Senat. Автомобиль доставили спецрейсом из Санкт-Петербурга специально для прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

В конце мая стало известно о расширении линейки семейства Aurus. Траурный универсал стал шестой моделью в семействе представительских моделей Aurus после седана, лимузина и кабриолета Senat, минивэна Arsenal и опытного внедорожника Komendant.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в аэропорту Жуковский планируется вылет из Москвы в Санкт-Петербург транспортного самолета ИЛ-76 с телом Евгения Зиничева. В полете тело будут сопровождать родственники.

В мае 2021 года стало известно, что Владимир Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus Senat в Татарстане.