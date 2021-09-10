Куба отменит все ограничения для въезда российских туристов с 15 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 15 ноября текущего года Куба отменит все ограничения для въезда российских туристов в страну. Об этом сообщили в кубинском посольстве в Москве.

Для въезда российским гражданам не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, сдавать тест на антигены, и не потребуется сертификат о вакцинации.

«Но мы все же рекомендуем сделать прививку для собственного спокойствия - кстати, Куба к ноябрю уже будет признавать российские препараты», - приводит «Известия» рекомендацию советника по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Как отметил дипломат, отмена ограничений связана со снижением заболеваемости коронавирусом в России.

«Заболеваемость коронавирусом в России активно снижается. В последние два месяца у россиян практически перестали выявлять ковид после прилета: лишь изредка ПЦР-тесты одного-двух человек с рейса были положительными», - заявил он, добавив, что заболевшие быстро восстанавливались.

Пельисер уточнил, что сегодня для въезда на Кубу российским туристам больше не нужно сдавать два ПЦР-теста - до вылета и по прибытии. Вместо этого им прямо в отелях делают бесплатный тест на антигены, результат которого будет готов через десять минут. И только в том случае, этот тест окажется положительным, туристу сделают тест ПЦР.

Напомним, ранее в Турции сообщили, что новые ограничения по COVID-19 не затронут туристов.