В Башкирии после вспышки коронавируса закрыли детский лагерь

Из-за несоблюдения мер безопасности в Башкирии закрыли детский лагерь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии из-за вспышки коронавируса закрыли лагерь, расположенный в Стерлитамаксом районе республики. На такое решение местный суд пошел после того, как в учреждении выявили серьезные нарушения.

В июле 2021 года в лагере «Чайка.Проф» произошла вспышка коронавируса. Медики выяснили, что ковидом заболели 45 из 344 отдыхающих детей и один взрослый сотрудник лагеря. История дошла до возбуждения уголовного дела, которое возбудили в августе. Расследование прокуратура республики взяла под особый контроль, сообщает портал «Mkset.ru».

В ходе разбирательства выяснились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима в лагере. Так, руководство лагеря не уведомляло местный Роспотребнадзор о случаях заболевания детей, не использовало приборы для очистки воздуха и не соблюдало график дезинфекции помещений. Также заболевших детей не всегда вовремя изолировали от их здоровых друзей.

В итоге, юридическое лицо, владеющее лагерем, признали виновным в совершении административного правонарушения. Лагерь закрыли на 30 суток, а все здания и корпуса опечатали. Руководителя места детского отдыха предупредили, что похожее повторное нарушение может привести его уже к уголовной ответственности.