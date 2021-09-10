В России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом 10 сентября 2021 года

В России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлен 18 341 случай заражения COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 102 625 таких случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 341 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 274 (7,0%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 1566 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург (1504 случая). Тройку замыкает Московская область — 585 случаев.

Кроме того, за сутки было зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки выздоровели 17 121 человек.

Напомним, министры здравоохранения в ходе встречи G20 называли российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики COVID-19. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он поблагодарил руководство Москвы и медицинских работников за активное участие в клинических испытаниях препаратов. Глава ведомства отметил, что собрать "колоссальный объем данных за короткий промежуток времени" для доказательства безопасности и эффективности – "это стоит дорогого", добавив, что Россия была первая в мире.