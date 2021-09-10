Эксперты EMA приедут в Россию, чтобы получить информацию для регистрации "Спутника V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) намерены до конца октября приехать в Россию для получения дополнительной информации, необходимой для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Эксперты EMA планируют в третий раз приехать в Россию, так как пока получили не всю необходимую информацию по вакцине "Спутник V», - приводит «Интерфакс» слова российского источника близкого к переговорам.

В ЕМА не исключили визита своих специалистов, однако какой-либо конкретной информации не предоставили, отметив, что оценка препарата продолжается. «Если дополнительные инспекции будут сочтены необходимыми в рамках этой процедуры, они будут согласованы с производителем, однако на данном этапе мы не можем привести никаких подробностей», - заявили в пресс-службе агентства.

Источник издания, знакомый с ходом консультаций, считает, что проблемы с регистрацией вакцины могут быть связаны с различиями в российских и европейских методиках клинических исследований, а также контроля готовой продукции. По его мнению, на этом фоне не исключены новые формальные претензии со стороны экспертов EMA. «Российская сторона всегда шла навстречу европейском регулятору и предоставила все необходимые документы», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 9 сентября, EMA запросило больше данных по вакцине «Спутник V», при этом отметив, что по вопросу одобрения ведутся достаточно продуктивные обсуждения.