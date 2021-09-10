Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров Союзного государства.

Заседание Совета министров, посвященное углублению интеграции в Союзном государстве, пройдёт под председательством главы российского правительства. В рамках заседания ожидается подписание документов.

Напомним, днем ранее, в четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В начале переговоров российский лидер отметил эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.

Путин заявил, что «в области ВТС происходит углубление кооперации, и в области безопасности в самом широком смысле этого слова». Лукашенко в свою очередь предложил создать стратегию интеграции в рамках Союзного государства до 2030 года.