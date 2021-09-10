«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам

Инициатива единороссов защитит социальные выплаты граждан от списания за долги. Фото: EAST NEWS

Единороссы внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о запрете на списание социальных выплат за долги по кредитам. Эта инициатива прекратит распространенную практику, когда банки списывают со счетов должников все средства, включая деньги, которые государство выделяет людям в рамках программ социальной поддержки. Социальные выплаты неприкосновенны, и списывать их у граждан банки не имеют права, сообщил в пятницу, 10 сентября один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- Речь идет о социальных выплатах всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь. Эти деньги — неприкосновенны. Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью. Такой вариант законопроект предусматривает, - отметил Андрей Турчак. - Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно - недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены.

Законопроект запретит банкам любые списания социальных выплат – как за долги по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Кроме того, в документе единороссы расширили список социальных выплат, которые нельзя списывать.

- Теперь в него добавлены все выплаты, направленные на социальную поддержку граждан. В их числе - поддержка малообеспеченных беременных женщин и денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе — на основании социального контракта, - отметил еще один автор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Документ закрепляет за должником право самому направить социальные выплаты на погашение долгов. Банки смогут списывать эти средства со счета только с добровольного согласия гражданина. Более того, если у человека, добровольно направившего соцвыплаты на погашение долгов, внезапно возникнет затруднительная ситуация, в течение 14 дней после списания он может обратиться в банк с заявлением и потребовать возврат списанных социальных выплат. В этом случае банк будет обязан вернуть заявителю средства на счет в течение трех рабочих дней.

Авторами законопроекта стали секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель по законопроектной деятельности Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.

Напомним, законопроект был оперативно разработан и внесен в Государственную думу после того, как в августе этого года на съезде «Единой России» президент Владимир Путин заявил о необходимости защитить социальные выплаты граждан от списания за долги. Глава государства поручил запретить подобную процедуру на законодательном уровне. Причем, как подчеркнул Владимир Путин, сделать это необходимо «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан.