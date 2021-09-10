В Госдуму РФ внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию Фото: REUTERS

В Государственную думу РФ внесли проект закона о пожизненном сроке лишения свободы за педофилию. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в профильном думском комитете по госстроительству и законодательству.

«Внесли в Государственную думу законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации")», - говорится в заявлении комитета.

Как писал сайт kp.ru, сегодня о внесении в Госудму законопроекта об ужесточении наказания за педофилию объявил глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн, уточнив, что над документом работал он совместно с депутатами «Единой России» Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым.

Согласно документу, пожизненное заключение будет грозить педофилам за совершение насилие над двумя и более несовершеннолетними, а также за преступление сопряжено с насилием, с тяжкими последствиями и за повторное преступление.

Хинштейн также сообщил, что партия «Единая Россия» подготовит проект закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами, чьи действия не попали под пожизненное заключение.