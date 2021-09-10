Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на состоявшихся в четверг, 9 сентября, переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Минском российского Крыма, а также открытия авиасообщения с ним. Такое заявление сделал пресс-секретарь российский лидер Дмитрий Песков.

«Нет, эти темы не обсуждались», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, затрагивались ли эти темы на встрече президентов.

Песков также сообщил, что Путин и Лукашенко в следующий раз могут встретиться 4 ноября.

Как писал сайт kp.ru, по итогам встречи двух лидеров в Кремле, Москва и Минск согласовали 28 программ по Союзному государству. Новый пакет интеграционных документов собираются одобрить на заседании Совета министров в пятницу, 10 сентября 2021. На встрече с российским лидером Лукашенко также заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре текущего года на заседании Госсовета Белоруссии.