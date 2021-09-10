«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Единороссы предложили ввести пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Законопроект, предусматривающий пожизненный срок лишения свободы для ранее судимых педофилов, был внесен в пятницу, 10 сентября на рассмотрение в Государственную Думу. Его авторами стали депутаты «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Законопроект предлагает ввести максимальный срок лишения свободы – пожизненное заключение – для педофилов, повторно совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении детей до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок предлагается ввести для лиц, ранее не судимых за аналогичные преступления, но совершивших сексуальное насилие над двумя и более несовершеннолетними, а также в случаях, когда изнасилование «сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Соавторами законопроекта вместе с Андреем Турчаком стали руководитель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По словам Хинштейна, депутаты «Единой России» собираются разработать еще один социально важный законопроект - о постоянном контроле над педофилами, освободившимися из мест лишения свободы. Об этом парламентарий сообщил 10 сентября в своем Telegram-канале.

- Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений, - рассказал Александр Хинштейн.

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи отметил, что единороссы настаивают на введении максимально сурового наказания для лиц, совершивших преступления против детей.

- Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества, - подчеркнул Хинштейн.