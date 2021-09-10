Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании до -5 градусов в некоторых регионах

Синоптики предупредили о похолодании в некоторых регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные сильный ветер и заморозки ожидаются сразу в нескольких российских регионах. Так, в Челябинской области похолодает до -3 градусов, а в Омской области ночные температуры и вовсе могут опуститься до -5 градусов.

Также с 10 по 12 сентября холодно будет в Свердловской и Иркутской областях. В Алтайском крае температура опустится до -2 градусов, а в Красноярском крае до -3 градусов, передает «Российская газета» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

А вот в столичном регионе наоборот ожидается потепление. В субботу в городе воздух прогреется 16-21 градуса. По области возможны небольшие дожди.

В воскресенье в столице потеплеет еще больше, воздух прогреется до 18-23 градуса, а 13 сентября - до +24.

«Но обольщаться особо не стоит, надолго такое тепло не задержится. Циклон с дождями и похолоданием уже идет к нам с северо-запад», - заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Так, в центре погоды «Фобос» предупредили, что к середине следующей недели в столичном регионе зарядят дожди, а температура воздуха резко понизится. Максимальным значением станет +16, передает телеканал «360».