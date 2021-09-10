Песков назвал "эвентуальным вопросом" создание Союзного парламента России и Белоруссии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тема создания Союзного парламента России и Белоруссии является «эвентуальным вопросом». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что на сегодняшний день предметного обсуждения данной идеи не ведется. Об этом

«Это вопрос на перспективу», - заявил официальный представитель Кремля в пятницу, 10 сентября.

Как писал сайт kp.ru, по итогам встречи президента России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле, Москва и Минск согласовали 28 программ по Союзному государству. Новый пакет интеграционных документов собираются одобрить на заседании Совета министров в пятницу, 10 сентября 2021. На встрече с белорусский лидер также сообщил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре этого года в ходе заседания Госсовета Белоруссии. Российский президент в свою очередь отметил эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.