Владимир Путин простился с Евгением Зиничевым

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В пятницу, 10 сентября, когда церемония прощания с Евгением Зиничевым подходила к завершению, к зданию МЧС России на улице Ватутина прибыл Владимир Путин.

Президент положил около гроба генерала букет роз, затем несколько минут пообщался с семьей Евгения Зиничева, выразил им свои глубокие соболезнования.

Прежде чем покинуть церемонию прощания, Путин вновь подошел к гробу, немного постоял, низко склонив голову.

Напомним, Евгений Зиничев работал в Службе безопасности президента ФСО России с 2005-го по 2015 год. Был личным адъютантом главы государства и премьер-министра.