Талибы* отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

"Талибан"* отменил инаугурацию временного правительства Афганистана Фото: REUTERS

Радикальное движение "Талибан"* отменило церемонию инаугурации временного правительства Афганистана. Об этом сообщил член комиссии талибов* по культуре Инамуллах Самангани.

- Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе, — написал Самангани у себя в Twitter.

Также он назвал слухами информацию о том, что церемония пройдет 11 сентября. При этом Самангани не уточнил, пройдет ли мероприятие в будущем.

Ранее “Талибан”* в Афганистане определился с главой страны. Новым верховным лидером страны станет мулла Хайбатулла Ахундзада. Первым человеком во властной иерархии страны будет верховный лидер — он будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Как сообщал источник в руководстве Исламской партии, таковым будет назначен мулла Ахундзад. Он также станет главой Верховного совета, в который будут входить от 11 до 72 человек. Исполнительную власть, как предполагается, возглавит глава правительства. Мулла Мохаммад Хасан станет премьер-министром, мулла Абдул Гани Барадар - его заместителем. Однако пока это неофициальное решение, и оно может измениться.

*Запрещенная в России террористическая организация