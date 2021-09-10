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Умные вещи10 сентября 2021 13:51

Россияне рассказали, в каких случаях покупают новые смартфоны

Большинство опрошенных обновляют технику по необходимости
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Стало известно, сколько россиян меняют смартфон не по своей воле

Стало известно, сколько россиян меняют смартфон не по своей воле

Фото: Shutterstock

Только 14% россиян признались, что приобретают новый смартфон из прихоти, хотя старый отлично работает и соответствует всем запросам. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

Самой же распространенной причиной для смены гаджета стала поломка. Из-за неисправности телефон меняют 37% опрошенных. Еще 20% приобретают новый смартфон, когда понимают, что нуждаются в дополнительных функциях телефона.

Еще 13% россиян рассказали, что при последней покупке гаджета «дотянули до последнего». Дождались, когда предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели и не поддерживались производителем. В 5% случаев новый смартфон пришел на смену украденному или потерянному, пишет Газета.ru.

Напомним, ранее психиатр Антон Масякин напомнил о негативном влиянии гаджетов на зрение. Врач объяснил, что постоянная нагрузка на глаза от экранов смартфонов, телевизоров и компьютеров настолько велика, что может со временем привести к полной потере зрения, передает RT.