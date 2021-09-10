Россияне рассказали, в каких случаях покупают новые смартфоны

Стало известно, сколько россиян меняют смартфон не по своей воле Фото: Shutterstock

Только 14% россиян признались, что приобретают новый смартфон из прихоти, хотя старый отлично работает и соответствует всем запросам. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

Самой же распространенной причиной для смены гаджета стала поломка. Из-за неисправности телефон меняют 37% опрошенных. Еще 20% приобретают новый смартфон, когда понимают, что нуждаются в дополнительных функциях телефона.

Еще 13% россиян рассказали, что при последней покупке гаджета «дотянули до последнего». Дождались, когда предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели и не поддерживались производителем. В 5% случаев новый смартфон пришел на смену украденному или потерянному, пишет Газета.ru.

Напомним, ранее психиатр Антон Масякин напомнил о негативном влиянии гаджетов на зрение. Врач объяснил, что постоянная нагрузка на глаза от экранов смартфонов, телевизоров и компьютеров настолько велика, что может со временем привести к полной потере зрения, передает RT.