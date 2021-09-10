Россия и Белоруссия отменят роуминг на территории Союзного государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это предусматривает одна из 28 союзных программ, подписанных в пятницу, 10 сентября, в Минске премьер-министрами России и Белоруссии Михаилом Мишустиным и Романом Головченко.

Об отмене роуминга говорится в 25 союзной программе, которое называется «Формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации». Как отмечается в программе, что Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства и о построении инфраструктуры сетей связи, а также о разработке новых и актуализации действующих межведомственных, межправительственных и иных соглашений в области связи и информатизации. Кроме того, говорится об унификации законодательств в сфере почтовой связи.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 10 сентября, Мишустин, который прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства, сообщил, что решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что окончательно интеграционные документы одобрят президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко в октябре этого года.