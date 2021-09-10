Добровольность увольнений с работы будет проверять суд

Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции проверять добровольность увольнений с работы. Фото: Shutterstock

Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции проверять добровольность увольнений с работы. Об этом сообщает "Российская газета"

Судьи и прокуроры будут обязаны тщательно проверять факты увольнения с работы по собственному желанию.

Особое внимание следует уделять сообщения о травле на работе.

В мае 2019 года сообщалось о погибшей девушке из Барнаула, которую довела до суицида её начальница. Она изводила подчиненную придирками и унижениями.

Работодатель может уволить работника только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом. Законным является увольнение в случаях, когда работник опаздывает, приходит на рабочее место в состоянии опьянения и допускает иные грубые дисциплинарные нарушения.

Сайт kp.ru вместе с юристом Алексеем Гридиным разбирался что положено после ухода с работы и что делать, если начальник отказывается выполнять условия.