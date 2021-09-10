Нейросеть научили оценивать вероятность тяжелого течения коронавируса Фото: REUTERS

Ученые разработали специальную нейросеть, при помощи которой можно оценить, с какой вероятностью коронавирусная инфекция пройдет у недавно заболевшего человека в тяжелой форме.

Как сообщает один из авторов исследования, проректор ННГУ Михаил Иванченко в статье для журнала Frontiers in Immunology, из-за охвата коронавирусом многих систем организма очень важно выявлять основные признаки, влияющие на степень тяжести течения заболевания.

В процессе подготовки нейросети участвовали 60 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет, которые попали в больницы Нижнего Новгорода в период с мая по август 2020 года с подтвержденным COVID-19 и пережили заболевание в разной степени тяжести.

За пациентами пристально наблюдали медицинские работники, изучая также, как коронавирусная инфекция влияет на 50 различных биомаркеров в организме заболевших. Собранные данные использовали для обучения нейросети и выявления факторов, которые особенно сильно влияют на тяжесть течения COVID-19. В итоге нейросеть смогла предугадать остроту заболевания коронавируса в 83 процента случаев, использовав для этого только восемь биомаркеров.

На основе данного исследования эксперты разработали специальное приложение для смартфонов, которое помогает вычислить вероятность тяжелого течения заболевания. Для этого необходимо внести результаты анализов по данным биомаркерам. «Калькулятор тяжести COVID-19» доступен на платформе Android.