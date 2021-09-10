Снимок московского фотографа победил в международном конкурсе

«Метафорическое высказывание о городе и зиме». Фото: Сергей Полетаев/Drone Photo Awards 2021

Престижный международный конкурс аэрофотографии Drone Photo Awards 2021 назвал победителей. Жюри выбрало лучшие снимки с дронов, присланные из 102 стран. В ноябре работы лауреатов будут выставлены на фестивале Siena Awards Festival, который ежегодно проходит в Италии.

Конкурс был разделен на 10 номинаций: «Город», «Дикая природа», «Спорт», «Люди», «Природа», «Абстракция», «Свадьба», «Серии», "Видео" и "Фотография года".

В номинации "Город" победил снимок московского фотографа Сергея Полетаева под названием «Метафорическое высказывание о городе и зиме».

На фото запечатлен Николо-Угрешский монастырь на фоне ТЭЦ в подмосковном Дзержинском.

"Впечатляющее фото. Высокопрофессиональная съемка.", - пишет https://vk.com/wall-20845272_5714111 пользователь Оксана Егорова в комментариях под фото.

Ранее сайт kp.ru писал о фотоконкурсе "Люди в белых халатах", где выбирали самых обаятельных медсестёр.