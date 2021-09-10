Синоптик пообещала москвичам теплые выходные 11 и 12 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам на выходных отличную погоду. Воздух прогреется почти до летних значений, столбики термометров поднимутся до +20 тепла. Дни будут ясными и солнечными, осадков не ожидается.

- Только в воскресенье к вечеру может собраться местами небольшой кратковременный дождь, - говорит NEWS.ru синоптик.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от 18 до 20 тепла. А в воскресенье, 12 сентября, будет еще теплее – максимальные значения до +23.

- То есть температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на четыре. Этот период можно назвать коротким бабьим летом, - отметила Позднякова.

Начало следующей недели так же обещает быть приятным – до + 24. Это климатическая норма для мая, а вот для сентября показатели завышены. Н этом волна тепла закончится и в свои права вступит осенняя погода.

Уже во вторник до +16 тепла и ветрено. Столицу накроет циклон, который принесет с собой нордический ветер и ливневые дожди. В ночные часы будет всего 5–10 градусов ночью и днем 9–14 градусов тепла.