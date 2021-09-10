Путин: решения CAS по России политически окрашены, но их надо выполнять

Владимир Путин заявил, что решения CAS по спорту РФ политически окрашены, но их надо выполнять Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта были политически окрашены. При этом, как подчеркнул российский лидер, их необходимо выполнять. Об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

- Очевидна политическая окраска решений, которые международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять, — сказал Путин.

Напомним, допинговый скандал вокруг российской сборной тянется не первый год. Решение по токийской Олимпиаде было принято Спортивным арбитражным судом 17 декабря 2020 года. Российским спортсменам запретили выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года. Правда, сделали послабление: цвета российского триколора разрешили использовать на форме.