Горе-саперов во Владивостоке пришлось спасть ОМОНу Фото: Андрей АБРАМОВ

В неприятной ситуации во время катания на sup-досках оказались двое отдыхающих во Владивостоке. 69-летнего мужчину и его 15-летнего внука начало уносить в море из-за сильного ветра и течения.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, пришли сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Приморью.

Неприятная история произошла в бухте Новик на острове Русский. Любители морских прогулок катались на досках вдоль берега, ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент сапы подхватило течением, отдыхающие сами не успели понять, как оказались на глубине. Доски отнесло почти на километр, поэтому вернуться обратно оказалось довольно проблематично.

К счастью sup-серферов неподалеку проходил катер. Как выяснилось позже, на борту находились специалисты, которые умеют и первую помощь оказать, и правильно реагировать на внештатные ситуации. Словом, доставить беспечных экстремалов на берег в целости и сохранности росгвардейцам не составило большого труда. Напоследок силовики напомнили туристам о соблюдении мер безопасности на воде. К счастью, в этот раз история закончилась «хеппи-эндом».

«КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала о происшествиях с отдыхающими на водных объектах. Периодически в открытое море уносит неисправные лодки или катера. Для оказания помощи терпящим бедствие приходится привлекать профессионалов.