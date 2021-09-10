Голикова: доля довольных школьным питанием родителей выросла в три раза

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доля родителей, довольных школьным питанием, выросла с 20 до 62 процентов. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас удовлетворенность [родителей горячим питанием] была 20 процента. Сейчас она в целом по РФ более 62 процентов», - заявила вице-премьер в ходе встречи по вопросу реализации инициатив президента Российской Федерации в сфере образования в пятницу, 10 сентября.

Голикова привела в пример Республику Мордовия, где доля родителей, удовлетворенных горячим питанием в школах, на сегодняшний день достигает 90 процентов.

Вице-премьер отметила, что за организацией горячего питания следит Министерство просвещения, и на данный момент осталось еще 184 школы по всей стране, которые кормят детей горячей пищей не на площадке самого учебного учреждения.

Ранее сообщалось, что бесплатное горячее питание предоставляется всем школьникам с 1 по 4 классов без исключения, но только один раз в течение учебного дня. При этом что именно и когда будут есть ученики, каждая школа решает сама, опираясь на рекомендации врачей.