В СПЧ поддержали ужесточение наказания для педофилов

Наказание для педофилов могут ужесточить Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора прокомментировала законопроект о пожизненном тюремном сроке для педофилов, накануне внесенный в Госдуму. Инициатива была разработана после громкого преступления в Кемеровской области, где ранее судимый за преступления против детей мужчина изнасиловал и убил двух девочек.

Киркора отметила, что сейчас власти должны сделать так, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Она выступила против инициативы вернуть смертную казнь, но поддержала ужесточение наказания для педофилов.

"Нам нужно принимать меры, чтобы не допускать таких трагедий, чтобы защитить детей. Возможно, подобное ужесточение наказания заставит кого-то задуматься. Это может помочь предотвращать такие преступления", - отметила Киркора.

Зампредседателя СПЧ добавила, что в данном вопросе важно проработать его по всем направлениям, чтобы снизить вероятность повторения подобных трагедий. Например, пишет РИА Новости, пересмотреть реализацию системы контроля за лицами, уже совершившими такие преступления.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 сентября в суде Центрального района города Кемерово прошло судебное заседание по делу об убийстве двух кузбасских школьниц. Обвинение в расправе предъявлены 41-летнему Виктору П., ранее судимому за насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним. Мужчина сознался, что 7 сентября 2021 года задушил девочек, предварительно надругавшись над ними.