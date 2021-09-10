Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ РФ выше 7%

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки Банка России выше 7 процентов, указав, что может потребоваться не одно повышение ставки для возвращения инфляции к 4 процентам.

«То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали и это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», - сообщила глава регулятора.

При этом двузначную ключевую ставку в обозримом будущем Банк России исключает.

Напомним, сегодня, 10 сентября, Банк России пятый раз подряд повысил ключевую ставку. На этот раз ставку решили повысить 0,25 процентных пункта - до уровня 6,75 процента годовых. Регулятор уточнил, что проводимая денежно-кредитная политика направлена на ограничение роста инфляции, а также возвращение ее уровня к 4 процентам, допустив дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.