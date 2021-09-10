Минспорт предложил направлять 20% отчислений букмекерских контор на массовый спорт

Для каждого букмекера сумма отчислений не может быть менее 15 млн рублей в квартал Фото: Артем ГЕОДАКЯН

Министерство спорта внесло в Госдуму проект, предлагающий отправлять на развитие массового спорта пятую часть денежных средств, которые отчисляют букмекеры. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Отмечается, что 80% средств, получаемых от букмекерских контор, пойдут на развитие профессионального спорта. Еще 20% направят на развитие любительского спорта.

"Мы хотели бы попросить включения Минспорта в состав наблюдательного совета регулятора, чтобы эффективнее контролировать расходование средств", - сказал Матыцин в ходе заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Как ранее писал сайт kp.ru, целевые отчисления для букмекерских контор в России появились в 2017 году. На сегодня они составляют 5%. Для каждого букмекера сумма отчислений не может быть менее 15 млн рублей в квартал. В конце 2020 года президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить законопроект, увеличивающий отчисления букмекеров на спорт не менее чем в два раза.