Набиуллина: говорить о введении единой валюты России и Белоруссии преждевременно

Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Говорить о создании единой валюты России и Белоруссии преждевременно. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно», - сказала глава регулятора, напомнив, что об этом ранее сказал президент России Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь российского Дмитрий Песков заявил, что речи о введении единой валюты России и Белоруссии пока не идет, и такие перспективы пока не просматриваются.

Напомним, сегодня, 10 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства, объявил, что решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что окончательно интеграционные документы одобрят президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко в октябре текущего года. Как писал сайт kp.ru, эти документы предусматривают отмену роуминга.