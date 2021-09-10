Москалькова о запрете списания соцвыплат за долги: «Эти деньги нужны людям как воздух»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу «Единой России» о запрете списания социальных выплат за долги. Фото: Инстаграм.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась в поддержку инициативы «Единой России» о запрете списания социальных выплат граждан за долги. В пятницу, 10 сентября представители партии внесли соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Татьяна Москалькова считает запрет на списание банками соцвыплат чрезвычайно важным – по ее словам, эти деньги нужны людям, «как воздух».

- С принятием поправок в Конституцию Российской Федерации наша страна на высшем законодательном уровне подтвердила приоритет задач социального государства. Это означает, что одним из главных принципов политики органов власти является гарантия адресной помощи и поддержки нуждающихся. Однако одной из давно назревших проблем оставалось списание социальных пособий и выплат со счетов граждан за долги. Как правило, эти деньги необходимы людям, которым они выплачиваются, как воздух, - написала Москвалькова на своей странице в Инстаграме.

По ее словам, она не раз сталкивалась со случаями, когда люди буквально умоляли вернуть списанные за долги социальные выплаты, потому что им не на что жить.

- К нам поступает немало обращений по таким вопросам. Человек приходит и со слезами на глазах просит о помощи, просит вернуть ему последние средства к существованию. Мы стараемся решить каждый случай, но проблема явно системная и требует решения на законодательном уровне, - отметила Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что институт омбудсмена готов вместе с депутатами Госдумы проработать этот законопроект, чтобы он был принят как можно скорее.

Разработанный единороссами документ положит конец распространенной практике, когда банки списывают со счетов должников все средства, включая деньги, перечисленные государством в рамках программ социальной поддержки. Законопроект запретит любые списания социальных выплат – как за долги по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Кроме того, представители «Единой России» предлагают расширить перечень социальных выплат, которые нельзя списывать. В него добавлены выплаты малообеспеченным беременным женщинам, материальная поддержка малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи и другие выплаты.

Если получатель захочет, он может сам направить соцвыплаты на погашение долга. Банки смогут списывать эти средства со счета только в случае добровольного согласия должника. Еще одно нововведение – возможность возврата соцвыплат. Если у человека, добровольно направившего эти средства на погашение долгов, внезапно возникнут трудности, в течение 14 дней после списания он может обратиться в банк с заявлением и сделать возврат списанных социальных выплат. В этом случае банк будет обязан вернуть заявителю средства на счет в течение трех рабочих дней.