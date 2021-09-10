Губернатор Амурской области Василий Орлов: Новую гимназию в Свободном сдадут в начале 2022 года

Губернатор Василий Орлов осмотрел стройплощадку нового корпуса гимназии №9 в Свободном. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В городе Свободном Амурской области в начале 2022 года будет сдана в эксплуатацию новая гимназия на 528 мест, сообщил глава региона Василий Орлов. Свободный - третий по величине в Амурской области, в котором проживают более 50 тысяч человек. После второго Восточного экономического форума президент Владимир Путин дал особое поручение по развитию в городе социальной сферы, в том числе по строительству школ, больниц и спортивных объектов. В ходе рабочей поездки в Свободный губернатор Василий Орлов посетил стройплощадку нового корпуса гимназии №9.

Строительство гимназии началось в 2019 году, однако на темпы работ существенно повлияла пандемия коронавируса. В итоге график пришлось скорректировать: строители рассчитывают завершить объект к концу 2021 года. Часть работ по благоустройству территории будет перенесена на начало 2022 года. Сейчас гимназия готова на 60%.

- Сегодня Свободный по темпу прироста учащихся в школах может соперничать разве что с Благовещенском. В год в среднем в городе становится на 200-250 школьников больше по сравнению с предыдущим периодом, - отметил мэр Свободного Владимир Константинов. - Поэтому новые школы нам очень нужны. Строящийся корпус частично закроет эту потребность.

Гимназия №9 строится в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Дополнительный корпус расположился рядом с уже действующим зданием гимназии. В новых помещениях разместятся учебные кабинеты, спортзал, актовый зал, столовая.

В ходе поездки Василий Орлов посетил строительство еще одного социально важного объекта – жилого дома на пересечении улиц Лазо и переулка Театральный. «Арендный дом» рассчитан на 89 квартир, часть из которых будут переданы работникам бюджетной сферы по программам предоставления жилья. По словам мэра Свободного, 45 квартир предназначены для учителей. Остальные будут переданы детям-сиротам и участникам программы переселения людей из аварийного жилья.

Напомним, сейчас рядом со Свободным идет строительство крупнейшего в России газоперерабатывающего завода. Правительство РФ в 2017 году приняло долгосрочный план социально-экономического развития города до 2025 года. Он включает в себя 69 мероприятий, которые помогут сделать Свободный комфортабельным и современным. В списке запланированных дел - разработка схемы газификации и газоснабжения города, реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных коммуникаций, реконструкция дорог и улиц. Предполагается, что до 2025 года в Свободном построят и модернизируют 51 объект инфраструктуры. В том числе в городе появятся шесть школ и семь пришкольных стадионов, три детских сада, поликлиника и родильный дом, а также три спортивных сооружения.