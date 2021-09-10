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Политика10 сентября 2021 15:59

Путин призвал добиваться справедливого судейства в спорте

Заявление президент сделал в связи с прошедшей Олимпиадой
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты Олимпийских игр в Токио. По его мнению, судейство в художественной гимнастике не отвечало требованиям олимпийского комитета.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская художественная гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Золото Игр отдали израильской гимнастке Линой Ашрам. Соревнования запомнились тем, что российских гимнасток засуживали, отнимая баллы. Ашрам уронила ленту в последнем упражнении, а Дина выступила чисто — и все равно осталась позади.

"Мы сочувствуем тому, что произошло с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио", - отметил Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Президент также призвал добиваться справедливого судейства в международных спортивных инстанциях, не оставляя этот вопрос без внимания.