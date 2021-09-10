Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин высказался против предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе.

«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов … Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о том, что российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ российского футбола, в одном из пунктов которого предлагается отменить лимит на легионеров. Помимо отказа от ограничения количества иностранных игроков в клубах, предлагалось предъявить для них новые качественные требования.

Напомним, на сегодняшний день, в РПЛ действует лимит на легионеров в клубы. Согласно установленным правилам, футбольный клуб не может внести в заявку на сезон свыше восьми иностранных футболистов.