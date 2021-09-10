Немецкий регулятор пока не получил документы по "Северному потоку - 2" для приема газа Фото: REUTERS

Горнодобывающее управление Штральзунда на сегодняшний день не получило необходимых документов по обеим ниткам трубопровода «Северный поток – 2» для выдачи разрешения на прием газа. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал представитель ведомства.

«Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т.е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов», - приводит РИА Новости заявление представителя ведомства немецкого регулятора.

Напомним, сегодня, 10 сентября, на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления компании Алексей Миллер сообщил, что утром в 8:45 по московскому времени строительство трубопровода «Северный поток - 2» было полностью завершено. Незадолго до этого в «Газпроме» заявили, что компания сможет поставить в Европу около 5,6 миллиарда кубометров газа через этот газопровод в этом году.