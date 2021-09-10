Лавров и Макей приветствовали решения по интеграции России и Белоруссии

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей приветствовали одобрение союзных программ по развитию экономической интеграции. Документы приняты в соответствии с реализацией положений Договора о создании Союзного государства.

Лавров и Макей встретились в Минске 10 сентября. Согласно сообщению МИД РФ, дипломаты также обсудили векторы развития во внешней политике.

"В основе всех эффективных действий на международной арене в подавляющем большинстве случаев лежит экономика. Чем прочнее будет экономика Белоруссии, России и Союзного государства, тем увереннее будем действовать на международной арене", - заявил Лавров.

Стоит отметить, что власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Серьезного прогресса в переговорах удалось достичь в 2019-2020 годы, когда стороны разработали ряд союзных программ, направленных на интеграцию в разных сферах экономики и управления.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Минск на заседание Совета министров Союзного государства. Премьерам двух стран предстояло одобрить пакет из 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии.