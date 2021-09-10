«Метрострой Северной Столицы» объявил о наборе сотрудников в ОАО «Метрострой»

В Санкт-Петербурге начался прием сотрудников на предприятие «Метрострой», входящее в АО «Метрострой Северной Столицы». Соглашение о создании нового совместного предприятия в сфере метростроения в июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписали правительство Санкт-Петербурга и группа ВТБ. При этом городу принадлежат 65 % акций АО «Метрострой Северной Столицы», а группе ВТБ — 35 % акций.

Предприятие занимается проектированием, строительством и реконструкцией объектов питерского метрополитена. На данном этапе компания начала набирать коллектив сотрудников ОАО «Метрострой», которое проходит процедуру конкурсного производства. С 13 сентября новым работникам предстоит ознакомиться с внутренними нормативными актами компании, пройти медосмотр и затем подписать трудовой договор. Все необходимые документы будут переданы отделам персонала на местах. Медицинские осмотры сотрудников будут организованы непосредственно на производственных площадках. После того, как всех работников посмотрят врачи, сотрудникам предложат подписать трудовые договоры.

По словам представителей руководства компании, при переходе в АО «Метрострой Северной Столицы» сотрудникам будет предоставлен расширенный социальный пакет. Он включает в себя добровольную медицинскую страховку, страхование жизни и страхование от несчастных случаев. В пакет также входят доплаты по больничному листу и другие бонусы.