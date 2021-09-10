Виновный в ДТП на трассе М-9 в Тверской области приговорен к пяти годам лишения свободы Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 10 сентября, суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области, в результате которого погибли военнослужащие. Признанный виновным в происшествии Иван Гавриков приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ, были признаны судом достаточными для вынесения приговора подсудимому. Сам Гавриков признал свою вину.

Следствием и судом было установлено, что 11 января этого года Гавриков, управляя грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и на участке 28 км автомагистрали М-9 «Балтия» столкнулся с четырьмя военными автобусами, в которых находилось 100 военнослужащих. В результате ДТП на месте погибли четыре военных, а шестерым был причинен тяжкий вред здоровью.

Гаврикова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).